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    Terör mağdurlarına villa müjdesi

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 05:49 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütünün tuzakladığı patlayıcılar yüzünden yıkılan binaların yerine hızla yenileri yükseliyor. Bölge mimarisine uygun, iki katlı villa tipi yapılan konutlar tamamlanma aşamasına geldi. Konutlar kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Terör mağduru vatandaşların heyecanla beklediği yeni yapılan konutlarda cami, alışveriş merkezi ve sağlık ocağı da bulunuyor.

    522 adet konutun yer aldığı proje 2 ve 3 katlı binalardan oluşurken, 270 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerin içinde asansör bulunuyor. 30 Ağustos'a kadar bitirilmesi planlanan yapıların ardından evler terör mağduru ailelere teslim edilecek. Proje müdürü İnşaat mühendisi Bedrettin Dicle, projenin çarpık kentleşmeyi sonlandıracağını belirterek, "Çünkü hem yaşam alanlarına ilişkin ferahlık ve zenginlik hem de güvenlik açısından son derece güvenli bir yer. Vatandaşlar burayı çok daha verimli kullanabilecekler" dedi. SABAH

    Etiketler: Şırnak , Villa , mağdur , konut
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