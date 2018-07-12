Terör mağdurlarına villa müjdesi

522 adet konutun yer aldığı proje 2 ve 3 katlı binalardan oluşurken, 270 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 145 ve 170 metrekareden oluşan dairelerin içinde asansör bulunuyor. 30 Ağustos'a kadar bitirilmesi planlanan yapıların ardından evler terör mağduru ailelere teslim edilecek. Proje müdürü İnşaat mühendisi Bedrettin Dicle, projenin çarpık kentleşmeyi sonlandıracağını belirterek, "Çünkü hem yaşam alanlarına ilişkin ferahlık ve zenginlik hem de güvenlik açısından son derece güvenli bir yer. Vatandaşlar burayı çok daha verimli kullanabilecekler" dedi. SABAH