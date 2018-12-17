Terör lojistiğine ağır darbe: 38 terörist etkisiz
Türk savaş uçaklarının dün ve önceki gün Kuzey Irak’ta Gara ve Hakurk bölgelerinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara düzenlediği harekâtta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 10 terörist etkisiz hale getirildi. Son üç günde Kuzey Irak’a düzenlenen hava harekâtlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 oldu.
Askeri yetkililer, terör örgütünün Suriye ile Irak’ın kuzeyinde sınır hattına yakın bölgelerde ana lojistik merkezlerinin bulunduğunu ve Suriye tarafına buradan silah ve güç kaydırıldığını belirtti. Yetkililer hava taarruzlarının Fırat’ın doğusunu hedef alacak harekâtla bağlantılı olduğu ve örgüte ait ağır silah ve mühimmatların imha edildiği bilgisini verdi. Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınır hattında terör örgütü PYD/YPG’nin Resulayn, Kamışlı, Tel Abyad ve Kobani (Ayn el Arap) gibi meskun mahallerde hendek ve siper kazmayı sürdürdüğü gözlendi. Menbiç’te de bazı kırsal bölgelerde hendek kazıldığı bildirildi. Amerikan askerlerinin de Menbiç’te hareketli olduğu, ABD’ye ait helikopterlerin ilçe üzerinde sürekli uçtuğu belirtildi. Yerel kaynaklar, Cerablus’taki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinden oluşan büyük bir konvoyun Akçakale’ye yola çıktığını bilgisini paylaştı.
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