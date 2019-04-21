Terör kuşağı TSK'nın hedefinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTerör kuşağı TSK'nın hedefinde
GeriGündem Terör kuşağı TSK'nın hedefinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Terör kuşağı TSK'nın hedefinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terör kuşağı TSK'nın hedefinde

TÜRKİYE-Irak sınırında 4 askerin şehit olduğu çatışma sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede havadan ve karadan yoğun operasyona başladı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 ve F-4’ler bölgeyi havadan bombalarken, karadan da Fırtına obüsleri teröristleri ateş altına aldı. Güvenlik kaynakları, devam eden operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre teröristler havanın sisli olmasını fırsat bilerek Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızma girişiminde bulundu. Yoğun sise rağmen sınır hattında görev yapan askerler sızma girişimini tespit edip karşı koyunca, teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada ikisi olay yerinde olmak üzere dört asker şehit oldu, teröristler büyük zayiat verdi.

İnsansız hava araçları (İHA) bölgeden kaçan teröristleri tespit etti. Kaçan teröristler havadan ve karadan vuruldu. Güvenlik kaynakları savaş uçakları ve helikopterlerin operasyonu sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiğini, İHA’ların kaçış yerlerinde kanlar tespit ettiğini söyledi. Hava destek unsurlarının yanı sıra karada da Fırtına obüsleri, sızma girişiminin yapıldığı sınır hattı ile Kuzey Irak’taki terörist mevzileri ateş altına aldı.

KAYNAĞINDA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bir güvenlik yetkilisi, “Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Terör örgütünün verdiği zayiatı tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bölgeden ilk bilgiler teröristlerin zayiatının büyük boyutta olduğunu gösteriyor. Kaçış güzergâhlarında kan izleri dahi tespit edildi. Terörle kaynağında mücadele anlayışımız devam edecek. Başta Irak’ın kuzeyi olmak üzere tüm sınır hattımızda oluşturulmak istenen terör kuşağı TSK ve diğer güvenlik birimlerinin hedefi olmaya devam edecektir” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Hayrete düşüren olay! "35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım"

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor

Kayınpeder dehşet saçtı