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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa TURAPOĞLU / DHA
17.07.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Terör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş

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Terör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu kardeşi Nupelda (4) ile yaşamını yitiren Ayaz Güloğlu'nun (8), Pülümür'de 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit olan Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, fotoğrafı "Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla Twitter'da paylaştı.

Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler, önceki gün Tunceli'nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Güloğlu kardeşler, dün Çakmaklı Köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Ayaz Güloğlu'nun, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit olan 12 askerden Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Ayaz Güloğlu'nun, şehit astsubay Yavuz Selim Karaman'ın kucağındayken çekilen fotoğrafı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabında paylaştı. Ağar'ın, "Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de şehit! Biri Ayaz; kardeşi Nupelda ile Ovacık'ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk. Diğeri 18 Nisan 2017 Pülümür'de düşen helikopterimizde şehit olan 12 Mehmetçikten biri Astsubay Yavuz Selim Karaman. Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla paylaştığı fotoğraf, duygulandırdı.

Terör kurbanı Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş

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