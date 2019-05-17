Terör koridoruna izin vermeyeceğiz

HER DAMLA KANIN HESABINI SORDUK

“Geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice katleden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kast eden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk. Sormaya da devam edeceğiz. Son 2.5 yıl içerisinde, 16’sı kırmızı listeden, 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.

GEREKEN TEMİZLİĞİ YAPACAĞIZ

Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağlayan tüm unsurları kaynağında kurutmak için, Suriye ve Irak’taki harekâtlarımıza hız verdik. Çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan, diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye’nin Kuzey’in de ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

FETÖCÜLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ

15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımızı katleden FETÖ’cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz. Yurtdışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbarı imkanlara kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz.

İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya ve ihanete rağmen hamdolsun yüz milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde ciğerparelerimizi kara toprağın bağrına emanet ettik. Ama vatanımızın üzerine namahrem eli asla değdirmedik.

İÇERİDEN VURANA HESABINI SORARIM

- TÜSİAD Yüksek İştire Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye’yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler çoğunlukla, ülkemize karşı yaklaşımlarının asla makul olmadığını bildiğimizin çevrelerin ürünüdür. Türkiye’yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor. Ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim. Zira biz TÜSİAD’ın kasıtlı olarak Türkiye’yi alt sıralarda gösteren istatistiklerin illüzyonuna sığınmak yerine, mesela başlattığımız 2.5 milyonluk istihdam seferberliğine niçin destek vermiyor? Size burada iş düşmüyor mu? Daha 1 hafta önce ziyaretimize geldiniz. Sizlerle biz neleri konuştuk. Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Unutmayalım ki, bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu Dolarlar, bu Avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizi kurtarırsa kurtarır. Bunu da böyle bilin.”