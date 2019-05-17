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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Terör koridoruna izin vermeyeceğiz

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Terör koridoruna izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan, diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye’nin Kuzey’in de ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi. Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatları mensuplarının Avrasya Gösteri Merkezi’ndeki iftar programında konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HER DAMLA KANIN HESABINI SORDUK

“Geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice katleden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kast eden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk. Sormaya da devam edeceğiz. Son 2.5 yıl içerisinde, 16’sı kırmızı listeden, 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.

GEREKEN TEMİZLİĞİ YAPACAĞIZ

Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağlayan tüm unsurları kaynağında kurutmak için, Suriye ve Irak’taki harekâtlarımıza hız verdik. Çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan, diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacağız. Suriye’nin Kuzey’in de ülkemize komşu bir terör koridorunun oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

FETÖCÜLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ

15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımızı katleden FETÖ’cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz. Yurtdışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbarı imkanlara kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz.
İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya ve ihanete rağmen hamdolsun yüz milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde ciğerparelerimizi kara toprağın bağrına emanet ettik. Ama vatanımızın üzerine namahrem eli asla değdirmedik. 

İÇERİDEN VURANA HESABINI SORARIM

- TÜSİAD Yüksek İştire Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye’yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler çoğunlukla, ülkemize karşı yaklaşımlarının asla makul olmadığını bildiğimizin çevrelerin ürünüdür. Türkiye’yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor. Ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim. Zira biz TÜSİAD’ın kasıtlı olarak Türkiye’yi alt sıralarda gösteren istatistiklerin illüzyonuna sığınmak yerine, mesela başlattığımız 2.5 milyonluk istihdam seferberliğine niçin destek vermiyor? Size burada iş düşmüyor mu? Daha 1 hafta önce ziyaretimize geldiniz. Sizlerle biz neleri konuştuk. Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Unutmayalım ki, bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu Dolarlar, bu Avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizi kurtarırsa kurtarır. Bunu da böyle bilin.”

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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