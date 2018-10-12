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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Terör konvoyu! 500'den fazla TIR'la gönderdiler

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Terör konvoyu! 500'den fazla TIR'la gönderdiler

Münbiç’te Türkiye ile ortak devriyeye hazırlanan ABD, bir yandan da terör örgütü YPG’yi ağır silah ve zırhlılarla donatmayı sürdürüyor. Son bir haftada ABD tarafından gönderilen 500’den fazla TIR, PKK/SDG’ye silah ve malzeme taşıdı.

Türkiye’nin Münbiç yol haritası üzerinde anlaştığı ve müşterek devriye faaliyeti için eğitime başladığı ABD, bölgede terör örgütü PKK’nın kurduğu yapılara sağladığı destek nedeniyle güven vermiyor.

30 TIR zırhlı araç

ABD her ne kadar terör örgütünün Münbiç’ten çıkarılması için Türkiye ile anlaştıysa da, bölgede PKK tarafından yönetilen yapılara verdiği silah, araç ve teknik ekipman desteğini sürdürüyor. Son bir haftada en az 500 TIR silah, zırhlı araç ve mühimmat, ABD tarafından PKK/SDG’ye gönderildi. ABD önderliğindeki Uluslararası Koalisyon önceki akşam PKK/SDG’ye 30’u zırhlı araç yüklü olan 300 TIR’lık bir konvoy daha yolladı. Konvoy gece saatlerinde YPG kontrolündeki Kamışlı’ya vardı. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) resmi internet sitesi de 300 TIR’lık konvoyu doğruladı.

Lenco BearCat ZPT

Öte yandan Koalisyon’un dün PKK’ya angaje Münbiç Askeri Konseyi’ne en az iki adet Lenco BearCat ZPT (Zırhlı personel taşıyıcı) verdiği ortaya çıktı. Massachusetts merkezli Lenco Industries tarafından üretilen Lenco BearCat ZPT, 12 askeri personel taşıyor. VATAN’ın edindiği bilgilere göre örgüt, ABD, Avustralya, Kanada, Brezilya, Hollanda, Belçika, Fas ve Bangladeş’te güvenlik güçleri tarafından kullanılan bu zırhlı araçları, şehir ve kırsal bölgelerdeki devriyeler için kullanacak.

HENDEK AÇMAK İÇİN ÖZEL ARAÇ YOLLADILAR

Anadolu Ajansı geçen hafta terör örgütünün Münbiç çukur siperler ve toprak barikatlarla çevrelediğini ortaya koymuştu. ABD’nin yolladığı buldozer ve ekskavatörler çukurlar açıp, barikatlar yaptı. Yaklaşık 30 km uzunluğunda çukurların arasında bağlantılı tüneller bulunuyor. Amerika ayrıca PKK/SDG’ye ABD firması Oskosh tarafından üretilen ‘M984A4 Kurtarıcı’ da yolladı. Savunma uzmanları örgütün bu aracı Afrin’de olduğu gibi tahkimat kurmak için kullanacağını tahmin ediyor. Zırhlı kabine sahip olan M984A4 Kurtarıcı, ağır yük ve araçların çekilmesi ile tahkimat hazırlığında kullanılıyor. (VATAN)

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2018-2)
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