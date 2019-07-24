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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)
24.07.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Terör hedefleri tek tek imha ediliyor

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Terör hedefleri tek tek imha ediliyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe-2 harekatı sürüyor. PKK’lılar tek tek etkisiz hale getirilirken, sığınak ve barınakları da imha ediliyor. PKK hedefleri, savaş uçaklarının yanı sıra Derecik ilçesinde konuşlu bulunan Fırtına obüsleri ve Bora füzeleriyle vuruluyor.

Terör örgütü PKK’ya yönelik 27 Mayıs’ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Pençe-1, 12 Temmuz’da da Pençe-2 harekatı başlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 komando tugayının katıldığı harekat kapsamında teröristler hedefleri fırtına obüsleriyle karadan, Malatya ve Diyarbakır'daki ana jet üslerinden havalanan savaş uçakları ve Atak helikopterleri ile de havadan vurularak imha ediliyor.

AVAŞİN VE BASYAN’A DA OPERASYONLAR DÜZENLENİYOR

Harekatın en önemli noktalarından birisi, Hakkari kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilçesinde konuşlu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı oluşturuyor. Pençe harekatlarının yürütüldüğü Hakurk bölgesinin yanı sıra ilçenin batı ve kuzeyine doğru uzanan Balkaya dağlarının arka tarafında bulunan, terör örgütü PKK’nın önemli kamplarının yer aldığı Avaşin ve Basyan ile Serabotin bölgelerine de buradan sık sık operasyon düzenleniyor.

Operasyonlarla teröristlerden temizlenen bölgedeki sığınak, barınak ve mağaralar tek tek tespit ediliyor. Buralarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile barınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor.

BORA FÜZELERİYLE PKK HEDEFLERİ VURULUYOR

Bölgeyi kontrolü altına alan güvenlik güçlerine, ilçeye hakim tepeye kurulu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’na bu yıl konuşlandırılan 280 kilometre menzilli Bora füzeleriyle de destek sağlanıyor. Tespit edilen ve koordinatları belirlenen PKK hedefleri, Derecik’ten ateşlenen bu füzelerle vuruluyor. Füzelerin ateşlenişi ilçe merkezinde gözlemleniyor.

DERECİK’TE YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK

Derecik’te yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri zıhlı konvoylar Derecik merkeze, buradan da hemen hemen tüm hakim noktalara kurulu olan üs bölgelere yönlendiriliyor. Asker, silah ve mühimmatlarla malzemeler karayolunun yanı sıra Sikorsky helikopterlerle de taşınıyor. Sevk sırasında bu helikopterlere taarruz helikopteri Atak'lar eşlik ediyor.

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