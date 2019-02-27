Terör delili varsa mahkemeye verirler
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’nı hedef alan sözlerine ilişkin olarak, “Kendisine oy vermeyen tüm yurttaşlarımıza ‘hain, terörist’ demesini kabul edemeyiz. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Varsa ellerinde bir delil, mahkemeye verirler. Bunun ötesi boş konuşmadır” dedi.
Öztrak, dün MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi: “Vatandaşlarla alay eder gibi, ‘Bu kuyruk refah kuyruğu’ diyorlar. O kuyruklarda, fakir fukara bekliyor. Ülke savaşa girmemiş, doğal afet yok ama milletimize söylüyorum; eğer bunların kulağı çekilmezse bunlara bir sarı kart gösterilmezse yeniden karne dönemi geliyor.”
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