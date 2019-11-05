Terör bizi korkutamaz
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İsviçre’de düzenlediği etkinliğin bir grup PKK’lı tarafından basılmasını eleştirerek, “Biz partimize yönelik bu saldırıları çok da yadırgamıyoruz. Genel Başkanı terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan tek parti biziz. Terör nereden gelirse gelsin, tamamına karşıyız. Terör bizi korkutamaz” dedi.
Öztrak, Merkez Yönetim Toplantısı sürerken yaptığı basın toplantısında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın, Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırıya ilgili CHP tarafından hazırlanan raporda ‘gerçek olmayan’ iddialar olduğuna yönelik açıklamasına da şöyle yanıt verdi: “Gerçekten ilginç. Genel Başkanımıza yumruk atan başta olmak üzere Çubuk’ta yaşanan olayı hâlâ aydınlığa kavuşturamayan İçişleri Bakanlığı, bizim raporumuza karşı, onu eleştiren bir raporu hazırlayabilmiş. Pes doğrusu.” Bu arada CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi’nin (PM) 14 Kasım’da toplanmasına karar verdi. PM toplantısına 489 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski milletvekili Eren Erdem de katılacak.
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