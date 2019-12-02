Termik santral nedir? Termik santral teknolojisi nerelerde kullanılır?
"Termik santral nedir? Termik santral nasıl çalışır?" soruları internette merak edilen konular arasında yer aldı. Ülkemizde enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından önem arz eden termik santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeyi sağlıyor. Peki, termik santral teknolojisi nerelerde kullanılır? Termik santral çalışma alanları nelerdir? İşte, termik santral tüketimi hakkında merak edilen bilgiler.
Ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santrali olan termik santraller, ülkemizde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik olarak önemli yer tutuyor. Enerji Dönüşüm Santralı olarak da adlandırılan termik santraller, enerji talebindeki hızlı artışın karşılanmasını gerçekleştiriyor. İşte, merak edilen termik santraller ile ilgili ayrıntılar...
TERMİK SANTRAL NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?
Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer.
ÜLKEMİZDE TERMİK SANTRALİN ÖNEMİ NEDİR?
Ülkemizin enerji talebindeki hızlı artışın karşılanması ve enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasına yönelik olarak, yerli kömür rezervlerimize uygun yüksek verimli ve düşük emisyonlu termik santral teknolojilerinin yerli sanayi ile birlikte geliştirilmesi ve üretilmesi tedbirler arasında değerlendirilmektedir.
Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how’a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.
Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.
TERMİK SANTRALLER NELERDE KULLANILIR?
Çalışma Alanları:
Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri
Isı depolama sistemleri
Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi
Kazan tasarımı
Termik santral modernizasyon ve yenilenme
Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması
Performans görüntüleme sistemleri
Simülasyon ve modelleme
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