Terkos Gölü'nde feci olay! Acı haber geldi

Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılmıştı, 2 kişinin cansız bedenine ise bu sabah ulaşıldı.





Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri havanın kararması ve sis nedeniyle dün gece ara verdikleri arama çalışmalarına bu saba saat 08.00 sıralarında tekrar başlamıştı.



Göl yolu ve çevresinde çok sayıda "Göle Girmek Tehlikelidir' tabelası olması dikkat çekti.