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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Terk eden yanacak

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Terk eden yanacak

Taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler öngörülüyor. Sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini hedefliyoruz.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler yapılmak istendiğini belirterek, “Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanmasına dair değişiklik öngörülmüştür” dedi.

ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI

Pakdemirli, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen “Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı”na katıldı. Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yerel yönetimlerce kısırlaştırılıp aşılanan sahipsiz hayvanların alındıkları ortama geri bırakıldığını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

HAPİSHANE OLMASIN

“Hayvanlara yönelik kasten öldürme, işkence, eziyet ve kötü muamele fiillerinde artış görülüyor. Bu sebeple Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin, suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler öngörülüyor. Ayrıca, sıkça şikâyet konusu olan, ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanmasına dair değişiklik öngörüldü. Sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini hedefliyoruz. Bakanlığımız, hayvanlara şiddet ve kötü muamele gösterenlere gereken cezaların verilmesi maksadıyla, ilgili kanunda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Biz hayvan hapishanesi yapmak istemiyoruz. Bu kapsamda suçu işleyen her kimse cezasını öder. Hayvan hakları ihlalleriyle ilgili olarak 2007-2018 döneminde toplam 9 milyon 151 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.” 

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