Terhisler başladı
Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda tezkere heyecanı yaşandı.
Dün akşam saatlerinde birliklere terhis işlemlerinin başlayabileceğine dair emir gitti ve bazı birliklerde terhisler başladı. Büyük çaplı terhislerin bugün devam edeceği bildirildi. Terhislerin Doğu ve Güneydoğu’daki bazı birliklerde ise geçmişte olduğu gibi toplu yapılması bekleniyor. Buna göre gruplar halinde toplanma merkezlerinde biraraya gelecek olan askerler güvenlik önlemleri altında konvoylarla havaalanları veya otobüs terminallerine ulaştırılacak.
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