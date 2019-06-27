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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğan ZELOVA/DHA
27.06.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Terhis olan gençler kaza yaptı: 6 yaralı

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Terhis olan gençler kaza yaptı: 6 yaralı

ÇANAKKALE 'nin Gelibolu ilçesinde yeni askerlik yasasından yararlanarak terhis olan askerleri taşıyan taksi, önündeki kamyona çarptı. Kazada, taksi şoförü ile yanındaki 5 genç yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gelibolu-Keşan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesindeki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan terhis olan 5 asker, Sergen Salman yönetimindeki 17 T 4073 plakalı ticari taksiye binerek ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. İlçeye 15 kilometre mesafede taksi, aynı yöne giden Remzi Şahin yönetimindeki 10 AL 270 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, ticari taksinin şoförü Sergen Salman ile 5 genç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 genç, Keşan Devlet Hastanesi'ne, sürücü Sergen Salman'ın da aralarından bulunduğu 4 kişi ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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