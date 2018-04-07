Tercüme bürolarının yerini çeviri siteleri alıyor

Türkiye’de başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere online çeviri talebinin artması, bu alana daha fazla yatırım yapılmasını sağladı. Online çevirinin daha çok tercih edilmesinin nedenleri arasında hızlı ve pratik olması, fiyatların ucuz olması ve zamandan tasarruf ettirmesi olduğu belirtiliyor.

5 yılda binlerce kişiye profesyonel çeviri hizmeti verdiklerini belirten ‘ucuzcevirifiyatlari.com’ uzmanları uluslararası dil olmasından dolayı doğal olarak İngilizce çeviriye en çok talebin olduğunu fakat son zamanlarda Osmanlıca çevirilere de ilginin arttığını belirtiyor.

Başta İngilizce tercümeler ve Osmanlıca tercümeler olmak üzere 9 dilde çeviri yaptıklarını belirten şirket yetkileri, çeviri yapan yerlerin ve tercüme bürolarının artık sanal ortama taşındığını ve kısa bir süre tercüme bürolarının yerini çeviri sitelerinin alacağını ifade ediyor. Firma yetkilileri teknik, tıbbi, hukuki, ticari, edebi(sanatsal), simultane, ardıl, web sitesi tercümesi ve genel çeviri yaptıklarını ve Türkiye'nin tüm illerinde profesyonel bir hizmet verdiklerini belirtiyor.

Tercüme fiyatlarının çevirinin içeriğine göre değiştiği belirtilirken fiyatların tercüme bürolarına oranla çok daha ucuz bir çeviri sağlandığı belirtildi.

ÇEVİRİ YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Çeviri yaptırmak istediğiniz firmanın sizin sektörünüzde deneyimi olup olmadığını öğrenin. Seçim için en iyi yol örnek kısa bir metin çevirisini yaptırmaktır.

- Çeviri öncesinde metni iyice okuyun. Metin akıcı mı, muğlak ifadeler içeriyor mu, anlatım ya da yazım hataları var mı? Metin nasıl daha anlaşılır olabilir sorusunun yanıtını arayın.

-Her işin kendine ait terimleri vardır. Bu mesleki dil çalıştığınız ülkeler ve sektörlere göre çeşitlilik gösterir. Kaynak metinde yer alan özel terimleri listelemek hem çeviri ekibinin işini kolaylaştırır hem de zaman kazandırır.

- Her çeviri bir kerede sonlanmaz. Çeviri yorumu da içerir ve her ifadenin birden fazla karşılığı olabilir.

- Eğer çeviriyi kontrol ettirdiğiniz güvendiğiniz bir kişi varsa, sorunlu görülen ifadeleri eğer mümkünse çeviri proje yöneticisi, denetçi ve sizin olduğunuz bir toplantıda tartışın. Bir dili konuşabilmek, yazabilmek ve çevirmek ayrı uğraşlardır.

- Yetkin çeviri ofisleri masaüstü yayıncılığa uygun formatta (pdf, html, vb) ücret karşılığında projeyi size teslim edebilirler. Çeviri için teklif alırken hangi formatta istediğinizi mutlaka söyleyin.

- Yapılan çeviri noter tarafından tasdiklenecekse her sayfa için notere bedel ödemeniz gerekir. Bu bedel noter tarafından faturalandırılır. Çeviri ofisi bu işlemleri sizin adınıza anlaşmalı olduğu noterlere yaptırabilir. Bedelin çeviri ofisi ile ilişkisi yoktur.

- Eğer sözlü çeviri yapılacaksa, konuşmacılar hakkında (uyrukları, eğitimleri, konuşma yapılacak konular) detaylı bilgi verin. Olası en erken tarihte çeviri bürosuna konuşma bilgisini verin. Çeviri zihinsel bir iştir ve sanıldığından daha zorlu, yorucudur. Konuşma yapılacak ortamın konforu süreci etkiler. Dikkat dağıtacak hiç bir şeyin olmadığı, iyi havalandırılmış, sessiz, sakin bir oda bu iş için idealdir.

-Eşzamanlı çeviri yapılacaksa ekipman hazırlığını (mikrofon, ses sistemi, kulaklık, vb) konuşma öncesi yapın

TURNİTİN İNTİHAL RAPORU

Şirket yetkilileri çeviri hizmetlerinin yanı sıra ayrıca ‘turnitinintihalraporu.com’ sitesi üzerinden turnitin raporu ve intihal raporu hizmeti verdiklerini belirttiler. Bütün dünyada en fazla kullanılan intihal programı olan Turnitin Programı ile çalıştıklarını ifade eden uzmanlar profesyonel bir ekip ve akademisyen bir kadro ile çalıştıklarını söylediler.