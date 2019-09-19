Tercümanların sır kitabı
Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD) 50. yılını, ‘Bu Kulaklar Neler Duydu: Türkiye’de Konferans Çevirmenliğinin 50 Yılı’ adlı kitapla kutladı. Dernek 50 yıllık tarihini bu kitapta anlattı. TKTD, 1969’da Nejat Eczacıbaşı, Vehbi Koç gibi iş insanlarının hayata geçirdiği Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti (bugünkü TESEV) tarafından Ford Vakfı’nın da desteğiyle bir grup vizyoner konferans çevirmeni tarafından kurulmuştu.
TKTD Başkanı Bahar Çotur, “Amacımız konferans çevirmenlerini temsil eden ilk ve tek meslek örgütü olarak, üç kuşak boyunca koruduğumuz bu mirası gelecek kuşaklara aktarmaktı. Kaynak niteliğindeki bu kitaba Türkiye’nin hikâyesini bambaşka bir bakış açısından okumak isteyenlerin de ilgi göstereceğine inanıyoruz” dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise ‘Türkiye’de yüksek nitelikli bir konferans çevirmeni havuzu olduğunu’ söyledi. Belgesel yönetmeni Somnur Vardar kitap için 35 konferans çevirmeniyle röportajlar yaptı. m Ece EMRE
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