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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Tercih yapıp gitmeyince okul puanı düşer mi? OBP puanı katsayı etkisi

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Tercih yapıp gitmeyince okul puanı düşer mi? OBP puanı katsayı etkisi

2 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı 2019 YKS'de sınav sonuçlarının ardından tercih klavuzu yayımlandı. YKS puanı kadar, doğru tercihin de üniversite kazanmada etkin rol oynadığı sınavda, adaylar konuya dair detaylar araştırıyor. Bu yıl tercih yaparak kayıt olup, yerleştikleri programa gidip gitmeme konusunda kararsız kalanlar, 'Tercih yapıp kayıt yaptırınca okul puanı düşer mi?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte, tercihlerin OBP puanı katsayı etkisi hakkında detaylı bilgiler.

Üniversite tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürerken, sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi de YKS tercih süreci için hazırlıklara başladı. Tercihlerle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de, YKS tercihinin yapılıp üniversiteye gidilmemesi durumunda okul puanının etkilenip etkilemeyeceği oluşturuyor. ÖSYM, Ortaöğretim Başarı Puanı (ÖBP) ÖSYM, 2019-YKS sık sorulan sorular klavuzunda bu konuya dair detaylar paylaştı. İşte, YKS sık sorulan sorular klazuzunda tercih ve OBP puanı ile ilgili bilgiler.

ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular klavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl YKS puanımla bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2018-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2018-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP
250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

BARAJ PUANLARINA GÖRE YÜZDELİKLERLER BELLİ OLDU

TYT'ye katılan adaylardan yüzde 74,16'sı barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 77,21'i 150 ve üzerinde puan alırken, erkeklerin yüzde 71,24'ü barajı geçti.

AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 39,34'ü barajı geçerek 180 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 75,49'u, eşit ağırlıkta yüzde 57,39'u barajı geçti.

YDT'ye katılan adayların da yüzde 79,44'ü 180 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi.

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