Teravih namazı evde kılınır mı?
Teravih namazı evde kılınır mı? sorusu Ramazan'ın başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında gelmeye başladı. Ramazan'a özel bir namaz olan ve camilerde cemaatle birlikte kılınan teravih namazının evde kılınıp kılınmayacağını merak eden vatandaşlar, sorunun cevabını Diyanet İşleri kaynaklarına göre araştırıyor. Peki, teravih namazı evde kılınır mı?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerine yanıt bulmaya çalışıyor. Teravih namazı evde kılınıp kılınmadığını araştıran vatandaşlar, konu hakkında sağlıklı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir. (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).
Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.
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