Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir il il teravih namazı saatleri

Bu akşam teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, teravih namazı saati araştırmalarına şimdiden başladı. Oruçlarını açtıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı 2019 Ramazan imsakiyesine göre 2 Haziran 2019 il il teravih namazı saatleri...

Teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 2 Haziran Pazar günü İstanbul'da saat 22:24'de Ankara'da saat 22:02'de İzmir'da ise saat 22:15'de kılınacak. Diğer illere ait teravih namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki görsele tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır.