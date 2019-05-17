Teravih namazı bu akşam saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır?
Ramazan ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz günlerde, mübarek ayın en önemli ibadetlerinden olay teravih namazı saat bilgileri de vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yatsı ezanın kaçta okunduğunu merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz saatlerini sorguluyor. Peki, teravih namazı bu akşam saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
Ramazan ayında yatsı ezanı okunduktan sonra camilerde cemaatle birlikte kılınan teravih namazının 17 Mayıs'ta saat kaçta kılınacağı, merak konusu oluyor. Oruçlarını açtıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını idrak etmek isteyen vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı 17 Mayıs il il teravih namazı saatleri...
Teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da 22:03'de, Ankara'da 21:41'de İzmir'de ise 21:57'de kılınacak.
Diğer illere ait teravih namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.
İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı kılınışı: (Dört Rekatta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı)
- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.
- Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.
- İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.
- Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.
- Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.
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- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.
- İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.
- Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.
- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.
- Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.
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