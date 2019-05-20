Teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? 20 Mayıs İstanbul Ankara İzmir il il teravih vakitleri

Teravih namazı saatleri, çok sayıda vatandaşın iftar sonrası araştırdığı konu oldu. Bulundukları şehirlerde yatsı ezanın kaçta okunduğunu ve teravih namazının saat kaçta kılındığını araştıran vatandaşlar bir yandan da 'Teravih namazı kaç rekat' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 Ramazan imsakiyesine göre 20 Mayıs il il teravih namazı saatleri...

Teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 20 Mayıs Pazar günü İstanbul'da saat 22:07'de Ankara'da saat 21:45'te İzmir'da ise saat 22:00'da kılınacak. Diğer illere ait teravih namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki görsele tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır.