Teraryum nedir?
Son yıllarda en çok tercih edilen hediyelerden biri de teraryum oldu. Çanlı çiçeklere oranla daha uzun süre dayanabilen teraryum, satın alabileceğiniz gibi zevkinize göre kendiniz de yapabilirsiniz. Peki, teraryum nedir?
Cam fanus ya da saksılarda, doğal ortam taklit edilerek yapılan teraryumlar, son zamanlarda yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmeye başladı. Mini bahçe görünümündeki teraryumlar, daha çok oturma odalarında, salonlarda kullanılıyor. Peki, teraryum tam olarak nedir?
Teraryum; genellikle cam ve plastik maddelerden imal edilen ve içinde sürüngenler, böcekler, bazı bitki türleri için kara ortamının taklit edildiği akvaryum benzeri tanklardır. Farklı ölçülerde içinde bulundurulacak canlıya göre dekore edilir. Teraryumlar cam ve plastik gibi şeffaf ve dayanıklı malzemeden yapılır.
Teraryumlar oluşturulma amaçlarına göre farklı çeşitlere sahiptir. Bunlara örnek olarak şunları gösterebiliriz:
Tabak teraryum
Yan ve üst kısımları açık, içerisinde bitkili bir alan oluşturmak için kullanılan teraryumlardır.
Kişisel teraryum
Etrafı ve üstü tamamen kapalı, duruma göre üzerinde çok az açıklık bulunan botanik alanlar oluşturmak için kullanılan teraryum çeşididir.
Hayvan teraryumu
Yan tarafları hava alabilecek şekilde kapatılan üst bölüm ise tellerle kapalı bulunan ve yan cephelerden birinde içerisine müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmış genellikle sürüngen benzeri canlılar için oluşturulmuş teraryumlardır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle