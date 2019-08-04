Tepki yağmıştı kendini böyle savundu: Toplumun sağlığını düşündüm

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTepki yağmıştı kendini böyle savundu: Toplumun sağlığını düşündüm
GeriGündem Tepki yağmıştı kendini böyle savundu: Toplumun sağlığını düşündüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)-
04.08.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Tepki yağmıştı kendini böyle savundu: Toplumun sağlığını düşündüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tepki yağmıştı kendini böyle savundu: Toplumun sağlığını düşündüm

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine sürücü A.D. (63), gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda köpeği, diğer köpeklere hastalık bulaştırması için ormanlık alana götürdüğünü savunarak, "Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum" dedi.

Olay, dün ilçeye bağlı Ağcagüney Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.D., telef olan bir köpeği hafif ticari aracının arkasına iple bağlayarak ormanlık alana götürmek istedi. Yoldan geçen başka bir sürücü de köpeğin A.D.’nin kullandığı araçla sürüklendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada da paylaşılıp tepkilere yol açan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Köpeği sürüklediği tespit edilen A.D. ilçedeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusu için jandarma karakoluna götürüldü. A.D’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

’TOPLUMUN SAĞLIĞINI DÜŞÜNDÜM’

A.D., ifadesinde köpekleri seven biri olduğunu söyleyerek, "Sahipsiz bir köpekti, evimin yanına geldi. Bende köpek hasta olduğu için ona ekmek ve su verdim. Köpek bir kaç gün sonra öldü. Diğer köpeklere veya insanlara hastalık bulaştırmasın diye köpeği ormanlık bir götürmek istedim. Kısa bir mesafeydi ve köpek hasta olduğu için kucağıma alamadım. Arabada biz oturuyoruz, hastalık bulaşmasın diye bu şekilde götürmeyi uygun gördüm. Birkaç yüz metre ileriye götürürken 2 genç karşıma çıkarak önümü keserek bana hakarette bulundular. Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum. Konu bundan ibarettir" dedi.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz'
Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da kritik operasyon
Herkesin yüreği yanmıştı... İddialar isyan ettirdi
Polis çığlığını duyup kurtardı, ambulansa kadar sırtında taşıdı