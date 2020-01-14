Tepki yaÄŸmÄ±ÅŸtÄ±... Karar belli oldu

Kayseri'de yakÄ±lan oyun parkÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸiÂadli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kayseri'nin Kocasinan ilÃ§esine baÄŸlÄ± KayabaÅŸÄ± mahallesi 6365 sokak Ã¼zerinde dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde meydana gelen olayda, Ã§ocuk parkÄ± yakÄ±ldÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±nda, parkta bulunan kaydÄ±rak ve salÄ±ncak tÃ¼rÃ¼ aletlerinin plastik aksamlarÄ± tamamen yanarken, metal aksamlarda ise yanma sonucu eÄŸilmeler meydana geldi. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan Kayseri Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, parka yakÄ±n bir yerde bulunan benzin bidonu buldu. Bidon Ã¼zerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bidonda V.D. (22) ve T.K.'nÄ±n (22) parmak izine rastladÄ±.

Ekipler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan V.D. ve T.K., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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