Tepki yaÄŸmÄ±ÅŸtÄ±... Karar belli oldu

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Haber GiriÅŸ: 14.01.2020 - 20:23,Son GÃ¼ncelleme:/

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Kayseriâ€™nin Kocasinan ilÃ§esinde Ã§ocuk parkÄ±nÄ±n yakÄ±lmasÄ± olayÄ± ile ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen T.K. (22) ile V.D. (22) adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kayseri'de yakÄ±lan oyun parkÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸiÂadli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kayseri'nin Kocasinan ilÃ§esine baÄŸlÄ± KayabaÅŸÄ± mahallesi 6365 sokak Ã¼zerinde dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde meydana gelen olayda, Ã§ocuk parkÄ± yakÄ±ldÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±nda, parkta bulunan kaydÄ±rak ve salÄ±ncak tÃ¼rÃ¼ aletlerinin plastik aksamlarÄ± tamamen yanarken, metal aksamlarda ise yanma sonucu eÄŸilmeler meydana geldi. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan Kayseri Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, parka yakÄ±n bir yerde bulunan benzin bidonu buldu. Bidon Ã¼zerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bidonda V.D. (22) ve T.K.'nÄ±n (22) parmak izine rastladÄ±.

Ekipler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan V.D. ve T.K., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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