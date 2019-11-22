Tepki yağdı... Yavru köpek Taksiden iyi haber

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.11.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Tepki yağdı... Yavru köpek "Taksi"den iyi haber

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Tepki yağdı... Yavru köpek "Taksi"den iyi haber

ESENYURT'ta bir taksi sürücüsü manevra yaptığı sırada yavru köpeği ezdi. Güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük tepki çeken olayla ilgili durak yetkilileri olaya karışan sürücünün işine son verirken, ezilen yavru köpekten ise iye haber geldi.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir site önünde meydana geldi.  Taksi sürücüsü, müşterisi Zülal Özgürer'i siteye getirdi.  Yolcunun araçtan inmesinin ardından site bahçesinden çıkan taksi sürücüsü burada yavru bir köpeği ezdi ardından olay yerinden ayrıldı. Yavru köpeğin inlemelerini duyan site görevlisi ve sakinleri köpeğin yardımına koştu. Yerde acılar içinde yatan köpek için veteriner çağırdı. Yaşanan olay anı ise saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla taksi şoförü ve çalıştığı duraktan  tepki yağdı. Çok sayıda hayvansever durağı telefonla arayarak tepki gösterdi. 

ANNE KÖPEK BAŞINDA BEKLEDİ 

Taksi müşterisi site sakini Zülal Özgürer, taksi şoförünün köpekle ilgilenmediğini söyledi. Yaşanan olayı anlatan Özgürer, "Evden para almak için içeri girdim. Geldiğim zaman burada kapı açıktı. Bir kadın ve güvenlik görevlisi köpeğin başında bekliyordu. Köpek can çekişiyordu arka ayakları oynamıyordu. Veterineri aradık, geldiler götürdüler. Çok bağırıyordu annesi geldi başına. Kutuya koyduk başında bekledik. Kırık yok dediler bize" dedi. 

Tepki yağdı... Yavru köpek Taksiden iyi haber

YAVRU KÖPEK İYİ 

Yaralı yavru köpek Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Burada tedavisi süren yavru köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren veteriner hekim Mücahit Altun ,"Gelen ihbar üzerine biz köpeği aldık. Röntgenlerini çektik çok şükür herhangi bir kırığımız yok.  Üzerinden büyük bir yük geçtiği için iç kanama riski var.  Dün akşamdan beri önlem amaçlı iç kanama önleyici iğnelerimizi yapıyoruz.  Şu an için genel durumu , iştahı iyi.  48 saat burada durması gerekiyor. 48 saat sonunda genel durumu iyiyse tekrar bulunduğu yere ailesinin yanına salınacak.  İsmini 'taksi' koyduk. 1,5 -2 aylık erkek bir yavrumuz" diye konuştu.

"ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERDİK"

Olayın sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından taksi sürücüsünün işine araç sahibi tarafından son verildi. Çok sayıda tepki telefonu alan durak sorumlusu olayı duyunca kendilerinin de çok üzüldüğünü söyledi. Taksi Durağı sorumlusu Kadir Yıldız , "  Üzücü bir olay oldu ama gerçekten arkadaşımız bilinçli şekilde yapmıyor. Görüntülerde görüyorsunuz. Çıkış yaparken arka lastiğin oraya geliyor. Sol tarafında da köpekler var. Önünde de bir tane var dikkat ediyor köpeğe vurmamak için. Araç geriye geliyor insanlar sanıyor ki kasıtlı yaptı ama öyle bir şey yok. İyi bir insan şoförümüz ama işte çıkarttık bu durakta çalışamaz zaten" şeklinde konuştu. 

Barınaktaki çalışanların "Taksi" ismini verdiği yavru köpeğin tedavisi sürüyor. 

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