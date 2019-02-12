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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.02.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Tepki çeken olayda karar verildi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 'patpat' diye bilinen tarım aracına köpeği bağlayarak sürükleyip ölümüne neden olan Turan D., savcılıkça serbest bırakıldı. Şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği bildirildi.

Ereğli'nin Dağlıca köyünde oturan Turan D.'nin kullandığı patpatın kasasına iple bağladığı köpek, yolda sürüklenerek öldü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yayınlanan haberler üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Turan D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Turan D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Turan D.'ye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği öğrenildi.

'TCK'DA YER ALMADIĞI İÇİN PARA CEZASI'

Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan, Turan D.'nin işlediği suçun Türk Ceza Kanunu'nda yeri olmadığını belirterek, "Başsavcımız ile görüşme yaptık. Olayın Kabahatler Kanunu'nda yer almasından kaynaklı, işlenen suç Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer almadığı için para cezası alacak. Bu olay yasaların boşluğundan kaynaklanıyor. Bu olay Kabahatler Kanunu'ndan çıkıp Türk Ceza Kanunu'nda yer aldığı zaman hapis cezası alabilir. Şimdi Kabahatler Kanunu içinde olduğu için ceza almıyor. İdari para cezası alacak" dedi.

Tepki çeken olayda karar verildi

Turan D. jandarmadaki ifadesinde, evinin önünde gezen sokak köpeğini hayvan barınağına götürmek için tarım aracının kasasına bağladığını, araç hareket halindeyken köpeğin dışarı atladığını fark etmediğini, hayvanı telef olduktan sonra gördüğünü, ipin boğazına dolanması sonucu köpeğin boğulduğunu öne sürdü.

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