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    Tepki çeken o taksici için yeni gelişme

    İHA
    25.06.2018 - 13:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul Nişantaşı'nda, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini fırlatan taksicinin meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

    Nişantaşı'nda bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini yola fırlatmıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. 34 TDF 74 plakalı ticari taksinin sürücüsünün meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Aracın ise trafikten men edilerek İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın önüne park edildiği bilgisi edinildi.

    Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

    Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepkiTaksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepki

    Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepki
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    Etiketler: KAVGA , son dakika , haberler
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