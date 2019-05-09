Tepki çeken ‘kayıt’
CUMHURBAŞKANLIĞI Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’nin YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi ‘kayıt’ notuyla paylaşması tepki çekti.
YSK’nın iptal kararının ardından İmamoğlu’nun yaptığı “Sanatçılar da dahil artık herkes konuşacak” çağrısının ardından birçok sanatçı sosyal medyadan “Her şey çok güzel olacak” etiketiyle destek mesajları yayınladılar. Bu mesajlara tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Safi, İmamoğlu’na destek veren sanatçıların isimlerini kendi el yazısıyla bir kâğıda yazıp Twitter hesabından ‘kayıt’ ifadesiyle paylaştı. Safi, paylaşımla ilgili kendisine yönelik tepkiler üzerine Twitter hesabını korumaya alarak, mesajlaşmaya kapattı.
Paylaşıma tepsi gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Biz Türkiye’nin geleceğinden umudumuzu asla kesmedik. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tür tehditler, sanatçıları korkutmaz, daha da bir araya gelirler” dedi.
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