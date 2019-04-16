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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KABAHASANOĞLU / DHA
16.04.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Tepki çeken karar! Engelli kıza cinsel saldırı davasında 'beraat' çıktı…

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Giresun'da, 3 yıl önce zihinsel engelli H.K. (28) adlı kıza evinde cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar M.Ç. (64) ve O.Y. (23) beraat etti. Adliye önünde toplanan Giresun Kadın Platformu üyeleri karara tepki gösterirken, H.K. gözyaşlarını tutamadı.

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  • Engelli kıza cinsel saldırı davasında beraat çıktı; kadınlar karara tepki gösterdi
  • Engelli kıza cinsel saldırı davasında beraat çıktı; kadınlar karara tepki gösterdi
  • Engelli kıza cinsel saldırı davasında beraat çıktı; kadınlar karara tepki gösterdi
  • Engelli kıza cinsel saldırı davasında beraat çıktı; kadınlar karara tepki gösterdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Yağlıdere ilçesi Hisarcık köyünde 3 yıl önce meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. ve O.Y., zihinsel engelli H.K.'ye evinde cinsel saldırıda bulundu. H.K.'nin ailesinin şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, Giresun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

Davada bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu sanıklar M.Ç. ve O.Y.'nin, 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarını işlediklerinin sabit olmaması' gerekçesiyle beraatine, haklarındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol tedbirinin karar kesinleşinceye kadar devamına karar verdi. H.K.'nin ailesinin avukatının üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceği belirtildi.

'ADALETTEN UZAK BİR KARAR'

Giresun Kadın Platformu üyeleri duruşma öncesi 'Havva için adalet istiyoruz' yazılı pankart açıp, Giresun Adalet Sarayı önünde toplandı. Platform üyeleri, sanıklara beraat verilmesine tepki gösterdi. H.K.'nin de katıldığı ve gözyaşlarını tutamadığı basın açıklamasında konuşan avukatı Selin Nakıpoğlu, Giresun ve Trabzon Adli Tıp Kurumlarının H.K. için 'cinsel istismar olayı ile ilişkili olarak kolay kandırılabileceği, yönlendirilebileceği, ruhsal açıdan kendisini tam olarak koruyamayacağı' yönünde kararının olduğunu söyledi. Nakıpoğlu, şunları dedi:

"2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin adaletten fersah fersah uzak kararını duyduk. Onun şokunu yaşıyoruz. İki sanık H.'ye uygulamış oldukları cinsel saldırı ile pek çok suçlardan yargılanıyorlardı. Ancak iki cümle ile bir beraat kararı duyduk. Kişisel olarak avukatlık yaptığım sürece böylesine adaletsiz bir karar duymamıştım, okumamıştım. Bu karar elbette bozulacak. Bu dosyayı üst mahkeme gerçekten inceleyecek. Son derece eksiklikler olduğunu defaatle bildirmeme rağmen, heyet herhangi bir araştırma yapma gereği duymadı. Oysa dosyada gerçekleri yansıtan bilimsel raporlar vardı. Hepsine karşı üç maymunu oynadı. Heyet son derece adaletsiz bir karar verdi. Yine erkek yargı, erkekleri korudu. Biz sürecin takipçisiyiz. H. için adalet Samsun'da olmadı Ankara'da elbette çıkacaktır."

'BU DAVADAN ANCAK ÖLÜRSEM VAZGEÇERİM'

H.K.'nin annesi Leyla K. de 3 yıldır davanın peşinde olduğunu belirterek, "Sanki arsa veya yer davası görüyorum. Ben namus davası görüyorum. Benim çocuğumu herkes görüyor. Bu davadan ancak ölürsem vazgeçerim" diye konuştu.

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