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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
16.01.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Tepki çeken karar: Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık

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Tepki çeken karar: Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık

KONYA'da, 2017 yılında boşandığı eşi Yasemin (41) ile kayınvalidesi Fatma (60) ve kayınpederi Behram Yıldız'ı (72) tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı (46), eşi Yasemin Yıldız'ı 'tasarlayarak öldürdüğü' gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, eski kayınvalidesi ve kayınpederini de 'kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulanarak '25'er yıl daha hapis cezası verildi. Yasemin Yıldız'ın ablası Nevin Yıldız, 'iyi hal' indirime tepki göstererek, ' Kravat taktığı için iyi hal indirimi yaptı. Bilseydik biz de smokin giyip gelirdik'' dedi.

Olay, 17 Mayıs 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Atlı, boşandığı Yasemin Yıldız'ın ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Zili çalan Atlı, önce kapıyı açan Yasemin Yıldız'ı ardından da eski kayınpederi Behram ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Evden çıkıp, o dönem 8 yaşında olan kızı S.A.'yı okuldan aldıktan sonra da İzmir'e kaçan Atlı, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Erdal Atlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OĞLUNUN BIRAKTIĞI NOTU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNMÜŞ

Erdal Atlı'nın polise verdiği ifadesinde, daha önce boşanma davası açtıklarını, ancak sonra vazgeçtiklerini, eşinin ikinci kez açtığı davada ise boşandıklarını söylediği öğrenildi. Çocuklarının velayetinin eşine verildiğini anlatan Atlı, ''Çocuklarımın velayeti annelerine verilmişti. Görüş günüm de cumartesiydi. Ben TIR şoförüyüm, genelde şehir dışında yolda oluyorum. Pazar günleri Konya'da oluyordum. Pazar günleri yanlarına gittiğimde eşim, çocuklarımı görmeme izin vermiyordu. Ailem İzmir'de yaşıyor. Ben sadece çocuklarımı görebilmek için Konya'da kalmaya devam etmiştim.'' dedi.

Oğlunun yaklaşık bir ay önce annesinin evini terk edip yanına geldiğini belirten Atlı, cinayeti nasıl işlediğini de şeyle anlattı:

"'Oğlum bir süre yanımda kaldı. Geçen pazar günü eve geldiğimde 'Baba, artık bana, annemin senden daha çok ihtiyacı var. Artık annemde kalacağım' yazılı notunu gördüm. Çılgına döndüm, bunalıma girdim. Evdeki tüm eşyaları sattım. Pazartesi günü de araç kiraladım. Olay günü de 3 ay önce satın aldığım pompalı tüfeği yanıma aldım. Eşim, ailesinin yanında kalıyordu. Onun kaldığı eve gittim. Tüfekle eve çıkıp zili çaldım. Eşim kapıyı açtı. Tüfeği görünce kapatmak istedi. Önce ona, sonra da sesi duyup gelen kayınpederim ve kayınvalideme ateş ettim" dedi.

'PİŞMANIM'

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Erdal Atlı, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Yıldız ailesinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Atlı, "Cumhuriyet Savcısının mütalaasına katılmıyorum. Ben yapmış olduğum eylemi savunmuyorum. İddianamede belirtildiği gibi olayı tasarlayarak gerçekleştirmedim. Olaydan önce son dönemlerde üzücü olaylar yaşadım. Bu olay bir anda meydana geldi. Eşimin yaptığı hataların üstü kapatıldı. Fakat benim yaptığım küçücük şeyler çok büyütüldü. Sorumluluklarımdan kaçıp çocuklarıma sahip çıkmamış olsaydım belki şu anda sizin karşınızda olmazdım. Yaptığımı eylem doğru değildi. Bu olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Erdal Atlı'nın boşandığı eşi Yasemin Yıldız'ı 'tasarlayarak öldürdüğü' gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapsine, kayınvalidesi Fatma ve kayınpederi Behram Yıldız'ı 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, mahkemedeki iyi hali nedeniyle kayınvalidesi ve kayınpederine verdiği ömür boyu hapis cezasını 25'er yıl hapis cezasına indirdi.

İYİ HAL İNDİRİMİNE TEPKİ: BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI 

Yasemin Yıldız'ın, ablası Nevin Yıldız, duruşma sonunda gazetecilere açıklamada bulunarak 'iyi hal' indirimine tepki gösterdi. Nevin Yıldız şunları söyledi:

"Kararla ilgili çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Biz böyle bir karar beklemiyorduk. Hakim Bey, 'iyi hal' indirimi uyguladı. Kravat taktığı için iyi hal indirimi yaptı. Bilseydik bizde smokinimizi giyip gelirdik. Çok çok perişan olduk. Çocuklar için planlar yaptığını söylüyor. Asla böyle bir şey yok. Çocuklar halen korkuyor. Kızını birinci kattaki sınıfından kaçırmıştı. Kızı, 'Şimdi sınıfım üçüncü katta, babam buraya ulaşamaz, gelirse de öğretmenlerim yakalar' diyor. Acaba babam gelir de bizlere bir şey yapar mı diye korkuyor. Babasıyla ilgili tek hatırladığı babasının uyumadığı için parmağını yakmasıydı. Benim annem, babam bir taneydi. Bu kararı doğru bulmadık."

AVUKAT: İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ

Ailenin avukatı Akerke Onat, Cumhuriyet Savcılığı'nın mütalaası doğrultusunda bir karar beklediklerini söyledi. Onat, ''Yasemin Yıldız'ı ile anne ve babasını 'tasarlayarak öldürdüğü' gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini bekliyorduk. Tanık ifadelerinden de, arkadaşlarından silah temin etmeye çalıştığı, ailesini öldürmeyi planladığını anlıyoruz. Sadece Yasemin Yıldız'a yönelik eyleminden tasarlayaraktan ceza verdi. Behram ve Fatma Yıldız'a yönelik eylemine ise 'kasten öldürmeden' ceza vererek iyi hal indirimi uyguladı. Bir hukukçu olarak bu karar kabul edilemez. Burada 62'nci maddenin uygulanmasını beklemiyorduk. Artık toplumda kravat indirimi, takım elbise indirimi olarak bilinen bu yasanın yozlaştırılarak kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarında kullanılmamasını istiyoruz. Bu tür indirimler, ailelerin vicdanlarını rahatlatıcı kararlar olmuyor. Biz bu kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız. Bu karar hukuki anlamda sorgulanabilir. İyi hal indirimleri sona ermedikçe kadın cinayetlerinin sona ermeyeceği kanaatindeyiz." dedi.

 

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