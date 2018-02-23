Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Tepki çeken görüntüye akıl almaz savunma

    Tepki çeken görüntüye akıl almaz savunma

    AA
    23.02.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:

    EDİRNE'de bir köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak götürülmesi, duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, köpeğe kötü muamelenin görüntülerini, cep telefonuyla Keşan - Edirne kara yolunda çektiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden kişi, köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak sürükler şekilde götürülmesine çok üzüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

    AKIL ALMAZ SAVUNMA 

    "Bir anda önümde bir panelvanın arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdım. Köpek zaman zaman sürükleniyor, kimi zaman iple arasındaki arayı açmamak için koşuyor acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana ‘başka nasıl götürebilirim’ cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır."

    Etiketler: köpeğe eziyet , hayvana eziyet , hayvana işkence , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri