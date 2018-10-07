Tepki çeken görüntülerin ardından yeni gelişme
Yolda yatan bir köpeği ezip feci şekilde can vermesine neden olduktan sonra durmayıp yoluna devam eden servis şoförü işinden kovuldu
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Toki Konutları önünde 4 gün önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir servis minibüsü, yolda yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçti.
Duraksamadan yoluna devam eden sürücüsünün ardından köpek dakikalarca can çekiştikten sonra öldü.
Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından hayvanseverlerin tepkisini çeken servis şoförü işinden kovuldu.
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