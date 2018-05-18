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Tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

ERZURUM, (DHA)
18.05.2018 - 11:45 | Son Güncelleme:

ERZURUM’da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan da tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gözaltına alınan K.E., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzurum’da ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen K.E., o anın görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, 21 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Tepki gören görüntüler, kısa sürede yayıldı. Tepkiler üzerine K.E., polis tarafından dün gözaltına alındı. Palandöken Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen K.E., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ehliyetine el konan K.E., işlemlerinin ardından ’genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan K.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik magandalığında pes dedirten görüntüTrafikte çekilen bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan maganda şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol ediyor.
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Etiketler: ayağıyla direksiyon süren sürücü , trafik magandası , gündem
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