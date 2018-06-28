Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tepki çeken görüntülerin ardından dün gözaltına alındı

    Tepki çeken görüntülerin ardından dün gözaltına alındı

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 07:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te kadın turist yolcuya kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösteren taksici Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatılırken taksicinin çalışma ruhsatının iptal edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre, olay İstanbul Nişantaşı'nda değil Fatih Nişanca'da 10-11 Nisan tarihleri arasında meydana geldi. Kadın turist havalimanından Beyazıt'a gitmek için bindiği taksiden trafik yoğunluğu nedeniyle Fatih'te indi. Bunun üzerine taksici bir vatandaşın çektiği kamera görüntülerinden de görüldüğü gibi kadın turiste tepki göstererek bavulunu yere fırlattı. Taksicinin adının Ali İhsan A. olduğu öğrenildi.

    TAKSİYE MEN

    Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirleri ekiplerince gözaltına alınan Ali İhsan A. olayı anlattı. Kadın turistin şikayetçi olmadığı taksi şoförü hakkında belediye makamlarınca 259 TL cezai işlem yapıldı. Taksiciler Esnaf Odasınca taksicinin kullandığı 34 TDF .. plakalı ticarinin trafikten men edildiği tespit edildi.

    Tepki çeken o taksici için yeni gelişmeTepki çeken o taksici için yeni gelişme

    3 BİN 481 TL CEZA KESİLDİ

    Sivil Trafik Ekibi'nce taksi şoförüne korsan taşımacılık, yolcu indirme bindirme kurallarına riayet etmemek ve saygısızca araç kullanmak maddelerince toplamda 3 bin 481 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

    Bilindiği gibi aracına binen yabancı kadın turistin kendisine trafiğe soktuğu iddia eden taksici, trafiğe girmek istemeyince tartışmaya başlamıştı. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen taksici, aracına binen kadın turisti aracından indirmişti. Kadın turistin bavulunu yere fırlatan taksici daha sonra aracına binmişti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

    Etiketler: Taksici dehşeti , Gözaltı , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri