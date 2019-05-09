Tepesi külah biçimindeki mezarlara ne denir?
Anadolu Selçukluları zamanında, genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılmış ve kendine özgü yapısıyla dikkat çeken anıt mezarlara kümbet adı veriliyor. Kümbetler silindirik tabanlı ve üst kısımları konik yapılı olan anıt mezarlardı. İşte, Anadolu Selçuklu tarihinin bir parçası olan kümbet hakkında detaylı bilgi
Kümbet, Anadolu Selçukluları zamanında yapılan kendine özgü yapısı olan anıt mezarlardır. Genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılmıştır.
Sanat tarihinde "kümbet" olarak adlandırılan yapıların hemen hemen hepsinde mumyalık adı verilen toprağın altı katlı olması önemli özelliklerinden biridir ve anlamlı özelliklerden birisi toprak yüzeyinin altındaki mezar odasıdır.
İslam kültürü çerçevesinde 9. yüzyıla kadar mezar anıtına rastlanılmaktadır.
Müslümanların ölülerini gömdükleri binalara kümbet veya türbe denilir. Kümbetler silindirik tabanlı ve üst kısımları konik yapılı olan anıtmezarlardı.
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