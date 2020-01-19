Tencereyle iklimi koru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avusturalya’da yaşanan yangın felaketinin ardından daha sık gündeme gelen iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konusunda, günlük hayatta kolayca uygulanabilecek 30 basit önlemin sıralandığı bir kitapçık hazırladı. Dünyada yangın, sel, kuraklık gibi afetlerle etkisi altına alan iklim değişikliği, Türkiye’de sel ve heyelan gibi aşırı doğa olaylarıyla kendisini gösteriyor.

DAHA AZ SICAK SU KULLANIN

Kitapçığa göre iklim değişikliğiyle mücadele için “elektrikli cihazların bekleme konumunda bırakılmaması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolduğunda çalıştırılması” gerekiyor. Ayrıca “daha az sıcak su kullanılması, uzun banyo yapmak yerine duş alınması, binaların yalıtımının iyileştirilmesi” de mücadele için alınabilecek basit önlemler arasında bulunuyor. Evlerdeki atıkların geri dönüştürülmesi veya yeniden kullanılması da tavsiyeler arasında.



TOPLU TAŞIMAYI TERCİH EDİN



Yürüyüş, bisiklet ya da toplu taşıma araçları tercih edilerek otomobil kullanımı azaltılmalı. Taşıt sahiplerinin yalnızca yüzde 1’inin araç bakımlarını düzenli yaptırmasıyla yılda 450 bin tondan fazla karbondioksit üretiminin engellenebilir. m ANKARA (AA)

A ENERJİ SINIFI

Yeni beyaz eşya alıyorsanız A enerji sınıfından olmalı. Böylece beyaz eşyaların elektrik tüketimi daha düşük olacak.

TASARRUFLU AMPUL



Evde kullanılan ampuller, enerjiyi verimli kullanan tasarruflu ampullerle değiştirilmeli. Avizenizden ampul eksiltebilirsiniz.

DERECEYİ YÜKSELTİN



Klimaların bakımlı ve filtresinin temiz olmasına dikkat edilmeli. Soğukluk ayarı iki derece daha yükseltilmeli.