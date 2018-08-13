Temizlik işçisinden anlamlı hareket

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gündem
İHA
13.08.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Temizlik işçisinden anlamlı hareket

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Temizlik işçisinden anlamlı hareket

Kaldırımları temizlerken bulduğu parayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadı.

Adıyaman Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Yeğen, Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi yakınlarında kaldırımı temizlerken bir cüzdan buldu. Bulduğu cüzdanın içerisinde bir takım evrak ile 700 TL para ile karşılaşan Yeğen, durumu amirlerini ve çevredeki esnafa söyledi. Herkese bilgi veren Yeğen bir gün sonra cüzdanın sahibi olan Mehmet Nurullah Altındağ’a, ulaştı. Bulduğu parayı sahibine teslim eden Yeğen, teslim ettiği için oldukça mutlu olduğunu vurguladı.

İşe başladığım saatte bir cüzdan buldum. Cüzdana baktım vicdanım rahat etmedi. Amirlere ve müdürlere bilgi verdim cüzdanın sahibini bulmak için. İletişime geçtik, sahibine ulaştık, şimdi teslim ettim. Vicdanım çok rahat. Bu aziz mübarek günde gencin parasını verdim. Borcu vardır, harcı vardır, o yüzden ben rahat uyuyamadım. Çok şükür teslim ettim sağ salim. İnşallah bir daha telefonunu ya da cüzdanını kaybetmez. İçerisinde 700’e yakın para vardı” dedi.

Daha sonra konuşan cüzdan sahibi Mehmet Nurullah Altındağ ise “Gece cüzdanımı kaybettim, sağ olsun abim bulmuş. Sabah benimle iletişime geçti. Geldim ve kendisinden aldım. İçerisinde bir miktar para vardı, benim de borcum vardı. Düşünüyordum işte gece nasıl ödeyeceğim falan diye. Sağ olsun sabah bana güzel haber verdi, Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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