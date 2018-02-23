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    Temizlik işçisi, 13 yaşındaki kız çocuklarına taciz iddiasıyla tutuklandı

    İHA
    23.02.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    Samsun'da bir belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 28 yaşındaki genç, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi olan 2 ayrı kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi ve Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki N.Y. ve S.Ç. adlı 2 ayrı ortaokul öğrencisi, okul çıkışı yollarına çıkan bir kişinin kendilerine uzun süredir tacizde bulunduğunu ileri sürerek, olayı ailelerine bildirip, polise şikayette bulundular. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri söz konusu kızlara tacizde bulunduğu iddia edilen ve bir belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen 28 yaşındaki F.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını savundu.

    "Sarkıntılık yöntemiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen F.G., savcıya ifade verdikten sonra her iki suçtan ayrı ayrı tutuklanması için nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

     

    Etiketler: Samsun , İlkadım ilçesi , taciz , taciz iddiası , son dakika
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