Temizlik görevlileri hasta dövmüş
Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 2 temizlik görevlisinin, yatılı hasta Y.Ş.’yi darp ettiği ortaya çıktı.
Olay Antalya Finike’den Y.Ş.’nin TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazdıklarıyla ortaya çıktı. Y.Ş.’nin dilekçesini işleme alan Komisyon, konuyu Sağlık Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, verdiği yanıtta, Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nce inceleme yapıldığını belirterek şunları aktardı: “Y.Ş.’yi darp ettikleri belirlenen, hizmet alımı yoluyla çalışan 2 temizlik personelinin iş akdi sonlandırıldı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.”
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