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    ‘Temiz Seçim’ buluşması

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    19.03.2018 - 22:02 | Son Güncelleme:

    CHP, 2019’da yapılacak seçimler için başlattığı Güvenli Seçim Hareketi’nin güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu temsilcilerini kabul etti. Kılıçdaroğlu ile Temiz Seçim Platformu temsilcileri Yaşar Okuyan, Hasan Korkmazcan, Enis Öksüz, Barlas Doğu, Ramazan Mirzaoğlu ve İlke Çakar’ın Genel Merkez binasında görüşmeleri 45 dakika sürdü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da hazır bulundu.

    Basına kapalı toplantıda, edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, seçim sırasında sandıklarda bir milyon müşahit görevlendirilmesi çalışmalarını anlattı. CHP’nin seçimlerde kullanacağı altyapı çalışmalarını sivil toplum örgütlerine açık tutacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, sandıkların açılmaya başladığı ilk andan itibaren sonuçların takip edilip güncellenmesi gerektiğini söyledi.

    Görüşmenin ardından açıklama yapan Platform Sözcüsü eski bakan Yaşar Okuyan, TBMM’den geçen yeni Seçim Kanunu’nun yeniden ele alınmasını istedi. Okuyan, AK Parti ve MHP ile sivil toplum kuruluşlarına da bu konuda ziyaretler yapacaklarını ifade etti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , seçim , Güvenli Seçim Hareketi , gündem
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