‘Temiz Seçim’ buluşması

Basına kapalı toplantıda, edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, seçim sırasında sandıklarda bir milyon müşahit görevlendirilmesi çalışmalarını anlattı. CHP’nin seçimlerde kullanacağı altyapı çalışmalarını sivil toplum örgütlerine açık tutacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, sandıkların açılmaya başladığı ilk andan itibaren sonuçların takip edilip güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Platform Sözcüsü eski bakan Yaşar Okuyan, TBMM’den geçen yeni Seçim Kanunu’nun yeniden ele alınmasını istedi. Okuyan, AK Parti ve MHP ile sivil toplum kuruluşlarına da bu konuda ziyaretler yapacaklarını ifade etti.