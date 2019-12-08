TEM'i kilitleyen kaza... Pişkin sözler

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 EF 191 plakalı otomobil, yeşil alana çıkıp tekrar yola düştü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden ikisi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobil sürücüsü Cemal Uygun’un 104 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası başka bir araçla olay yerine gelen Uygun’un yakını kameraları görünce, "Merhaba, çok güzel Allah razı olsun. Kaza yapmışlar mutlu oldun mu, mutlu oldun mu. Beni de çek, yayınla. Öpüyorum sizi." dedi.

Otomobil sürücüsü Sultanbeyli polis merkezine gönderildi. Kaza nedeniyle Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka alındı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.