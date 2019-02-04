Temel liseler ne zaman kapanacak? Tarih verildi
Temel liseler ne zaman kapanacak sorusu, eğitim öğretim sürecini sürdüren öğrenciler ve velilerin haricinde eğitimcilerin de araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurunun ardından netlik kazanan konu, internet üzerinden de sorgulanmaya başlandı. Peki, temel liseler ne zaman kapanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Temel liseler ne zaman kapanacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 2019-2020 eğitim öğretim döneminde sona ermiş olacak olan temel liseler için son sözü Milli Eğitim Bakanlığı söyledi.
TEMEL LİSELER NE ZAMAN KAPANACAK?
Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda, "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak." ifadesi kullanıldı.
Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda naklinin yapılabileceği aktarılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ DE SONA ERECEK
2014 yılında başlatılan kamuoyunda teşvik olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere hariç olmak üzere, diğer özel okullar için 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak.
Bu kapsamda 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise, öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.
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