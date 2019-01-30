Temel lise nedir, temel liselerin kapanması ne anlama geliyor?
MEB’in özel öğretim kursları ve temel liselerin haziran ayında kesin kapatılacağını açıklamasının ardından farklı soru işaretleri doğdu. Peki, temel lise nedir, temel liseler kapanınca öğrenciler ne yapacak?
Temel liseler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre etüt merkezleri ve dershanelerin, özel okullara dönüştürülmesi programı kapsamında 2015 yılında geçici olarak kurulan özel ortaöğretim kurumlarıdır.
Yönetmelik'e göre Mart 2014 tarihi itibarıyla dershane veya etüt merkezi olarak faaliyet göstermekte olan kurumlardan Eylül 2015'e kadar özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenler bir dönüşüm programına alınmış, bu süreçte kurumların kurucuları tarafından faaliyetlerini 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam ettirmesi öngörülmüş olan temel liseler kurulmuştur.
ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapatılmasına ilişkin, "Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun. 2023 vizyonuyla dönüşüm tasarlıyoruz." dedi. Bakan Selçuk, pilot çalışmalarının şubat ayında başlayacağını belirterek, "Önümüzdeki öğretim yılında okullarımızın takibiyle ilgili veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı.Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda naklinin yapılabileceği aktarılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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