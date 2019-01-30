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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Temel lise nedir, temel liselerin kapanması ne anlama geliyor?

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Temel lise nedir, temel liselerin kapanması ne anlama geliyor?

MEB’in özel öğretim kursları ve temel liselerin haziran ayında kesin kapatılacağını açıklamasının ardından farklı soru işaretleri doğdu. Peki, temel lise nedir, temel liseler kapanınca öğrenciler ne yapacak?

Temel liseler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre etüt merkezleri ve dershanelerin, özel okullara dönüştürülmesi programı kapsamında 2015 yılında geçici olarak kurulan özel ortaöğretim kurumlarıdır.

Yönetmelik'e göre Mart 2014 tarihi itibarıyla dershane veya etüt merkezi olarak faaliyet göstermekte olan kurumlardan Eylül 2015'e kadar özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenler bir dönüşüm programına alınmış, bu süreçte kurumların kurucuları tarafından faaliyetlerini 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam ettirmesi öngörülmüş olan temel liseler kurulmuştur.

ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapatılmasına ilişkin, "Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun. 2023 vizyonuyla dönüşüm tasarlıyoruz." dedi. Bakan Selçuk, pilot çalışmalarının şubat ayında başlayacağını belirterek, "Önümüzdeki öğretim yılında okullarımızın takibiyle ilgili veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı.Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda naklinin yapılabileceği aktarılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

 

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