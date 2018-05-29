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    Temel Karamollaoğlu ilk kez eşi ile aynı karede...

    Hürriyet Haber
    29.05.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin bir etkinliğine katıldı. Temel Karamollaoğlu ile evlendikten sonra Müslüman ve Türk vatandaşı olan Ayşe Karamollaoğlu ilk kez görüntülendi.

    Bugüne kadar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yanında gözükmeyen eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, geçen günlerde Saadet Partisi’nin bir etkinliğine katıldı. Etkinlikte Temel Karamollaoğlu’nun verdiği çiçeği alan Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, etkinlikte eşinin yanına oturdu

    Temel Karamollaoğlu’nu, eşinin İngiliz asıllı olması ile ilgili yapılan tartışmaların ardından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

    “Doğru, ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul, liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum.

    İşte Temel Karamollaoğlu'nun eşi  Ayşe Yasemin Karamollaoğlu...

    Temel Karamollaoğlu ilk kez eşi ile aynı karede...

     

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