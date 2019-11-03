Temel KaramollaoÄŸlu yeniden genel baÅŸkan oldu

SAADET Partisi (SP) Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "Herkes bilmeli ki biz AK Partiâ€™yi deÄŸil, yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiriyoruz. Saadet Partisi hiÃ§bir kimsenin, hiÃ§bir partinin hasmÄ± veya dÃ¼ÅŸmanÄ± deÄŸildir. Biz partileri deÄŸil politikalarÄ± eleÅŸtiririz. Biz kiÅŸileri deÄŸil, zihniyetleri eleÅŸtiririz" dedi.

Saadet Partisi'nin 7'nci OlaÄŸan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen Saadet Partililer, sabahÄ±n erken saatlerinde Ankara'ya ulaÅŸtÄ±. Binlerce SP'liÂ salonu doldururken, Ankara Spor Salonu'nun etrafÄ±nda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.

Kongrede Kurucu Genel BaÅŸkan Recai Kutan, eski Genel BaÅŸkan Mustafa Kamalak, YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu BaÅŸkanÄ± OÄŸuzhan AsiltÃ¼rk, SP Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, SP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± ve delegeler hazÄ±r bulundu. Kongreye, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Emin AkbaÅŸoÄŸlu ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Ravza KavakÃ§Ä± Kan, CHP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salim EnsarioÄŸlu, BBP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tevfik Eren, Demokrat Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammet Kelleci ve RÄ±fat Melih AktaÅŸ, DSP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± UÄŸur GÃ¼rel, Vatan Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zafer Kars, HÃœDA-PAR Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Mahmut Åžahin ve HÃ¼seyin YÄ±lmaz ile sendika, oda ve STK temsilcileri de katÄ±ldÄ±.

PARTÄ° PROGRAMI VE TÃœZÃœÄžÃœ YENÄ°LENECEK

SP'nin 7'nci olaÄŸan kongresi iÃ§in 'Gelecek Saadet Ä°le Gelecek' sloganÄ± belirlendi. Partinin Genel Ä°dare Kurulu (GÄ°K) ve YÃ¼ksek Disiplin Kurulu (YDK) Ã¼yeleri bu kongrede seÃ§ilecek. Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nun 2'nci kez tek aday olacaÄŸÄ± kongrede bin 200 delegenin oy kullanmasÄ± bekleniyor. Ã–te yandan, kongre ile SP bÃ¼nyesinde 20 farklÄ± politika kurulu oluÅŸturulacak, parti programÄ± yenilenecek ve parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸiÅŸtirilerek. TÃ¼zÃ¼k, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne uygun hale getirilecek.

MESUT DOÄžAN DÄ°VAN BAÅžKANI OLDU

SP Lideri KaramollaoÄŸlu, salona girdiÄŸi sÄ±rada katÄ±lÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. SP lideri KaramollaoÄŸlu salonu selamladÄ±ktan sonra kongre divanÄ± oluÅŸturuldu. 7'nci OlaÄŸan Kongre'nin Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mesut DoÄŸan, Divan BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Genel Merkez DenetÃ§isi Fetullah ErbaÅŸ oldu. Divan katipliklerine ise, GÄ°K Ãœyeleri Samet Sami Temel, Mustafa Balta, BÃ¼lent Kaya, SP Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Zekeriya HazÄ±rbulan, SP Ordu Ä°l BaÅŸkanÄ± Erkan Temiz, SP Malatya Ä°l BaÅŸkanÄ± Osman Cemali MarasalÄ±, SP BartÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Ãœnal Yurtbay, SP Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fatih BeyazÄ±t ve Delege Salih Berber getirildi.

'ADALET OLGUSU Ä°FLAS ETMÄ°Åž'

Kongre divanÄ±nÄ±n teÅŸekkÃ¼lÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan konuÅŸan KaramollaoÄŸlu, sÃ¶zlerine baÅŸlarken Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' ve NazÄ±m Hikmet'in 'Davet' ÅŸiirlerini okudu. Daha sonra birlik ve beraberlik mesajlarÄ± veren KaramollaoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nda AK Parti hÃ¼kÃ¼metini eleÅŸtirdi. BugÃ¼nÃ¼n tarihi olan 3 KasÄ±m'Ä±n altÄ±nÄ± Ã§izen KaramollaoÄŸlu, 3 KasÄ±m 2002'de AK Parti'nin iktidara geldiÄŸini anÄ±msatarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Milletimiz 3 KasÄ±m 2002'de AK Parti'ye temeldeÂ 5 ÅŸeyi gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere oy vermiÅŸti. Neydi bunlar? MÃ¼reffeh bir TÃ¼rkiye. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye. Ã–zgÃ¼r bir TÃ¼rkiye. Ã–ncÃ¼ bir TÃ¼rkiye. Adaletin hakim olduÄŸu bir TÃ¼rkiye. Peki, bugÃ¼n nasÄ±l bir TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z? Ekonomiden ekolojiye, adaletten demokrasiye, tarÄ±mdan sanayiye, eÄŸitimden dÄ±ÅŸ politikaya sÃ¼rekli savrulan bir TÃ¼rkiye var.Â YaklaÅŸÄ±k 500 binin Ã¼zerinde Ã§iftÃ§inin tarÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, 3 milyon hektardan fazla tarÄ±m arazisinin betona, inÅŸaata kurban edildiÄŸi bir TÃ¼rkiye var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, borÃ§lanabilmek iÃ§in 'BorÃ§lanma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼' kurmak zorunda kalmÄ±ÅŸ bir TÃ¼rkiye var. KomÅŸularla sÄ±fÄ±r sorun diye yola Ã§Ä±kÄ±p, sorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± tek bir komÅŸusu kalmayan bir TÃ¼rkiye var. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin olaÄŸan hale geldiÄŸi, baskÄ± ve tahakkÃ¼mÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±, farklÄ± ve muhalif seslerin susturulduÄŸu, devletin omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturan kurumlarÄ±n yÄ±pratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TÃ¼rkiye var. EÄŸitimi yazboz tahtasÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸ, Aile yapÄ±sÄ±, toplumsal baÄŸlarÄ± zayÄ±flamÄ±ÅŸ bir TÃ¼rkiye var. GenÃ§lerin gelecekten Ã¼midini kestiÄŸi, YarÄ±nlara dair umutlarÄ±n tÃ¼kendiÄŸi bir TÃ¼rkiye var."

KaramollaoÄŸlu, "AK Parti'nin ne yazÄ±k ki TÃ¼rkiyeâ€™ye verebileceÄŸi hiÃ§bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yorgundur, TÃ¼rkiyeâ€™yi de yormaktadÄ±r. Bitkindir. Herkes bilmeli ki biz AK Partiâ€™yi deÄŸil, yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiriyoruz. Saadet Partisi hiÃ§bir kimsenin, hiÃ§bir partinin hasmÄ± veya dÃ¼ÅŸmanÄ± deÄŸildir. Biz partileri deÄŸil politikalarÄ± eleÅŸtiririz. Biz kiÅŸileri deÄŸil, zihniyetleri eleÅŸtiririz" dedi.

KÃ¼rt meselesini hak ve adalet ekseninde Ã§Ã¶zeceklerini belirten KaramollaoÄŸlu, KÃ¼rtlerin ve TÃ¼rklerin aynÄ± dinin mensubu ve ortak tarihin Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. KÃ¼rt'Ã¼n TÃ¼rk diye, TÃ¼rk'Ã¼n de KÃ¼rt diye bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KaramollaoÄŸlu, "Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼ sadece gÃ¼venlik eksenli politikalarda aramak meseleyi anlamamaktÄ±r. Ã‡Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ± sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik ve benzeri alanlarda yapÄ±lacak gÃ¼Ã§lÃ¼ reformlarÄ± da iÃ§ermelidir. Ä°nanÄ±yoruz ki; huzur ve barÄ±ÅŸ, kan dÃ¶kerek deÄŸil ter dÃ¶ker ve dil dÃ¶kerek tesis edilebilir" diye konuÅŸtu.

'EYT'LÄ°LERÄ°N MÃœCADELESÄ°NÄ° VERÄ°YORUZâ€™

BÃ¼yÃ¼k binalar yapmanÄ±n deÄŸil, bÃ¼yÃ¼k insanlar yetiÅŸtirmenin mÃ¼cadelesini verdiklerini vurgulayan KaramollaoÄŸlu, "EsnafÄ±n, kÃ¶ylÃ¼nÃ¼n, Ã§iftÃ§inin, aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda maaÅŸa mahkum edilen emeklinin, emekli olamayan EYT'lilerin mÃ¼cadelesini veriyoruz. Eli nasÄ±rlÄ±, yÃ¼reÄŸi hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ Anadolu insanÄ±nÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz. Hak yiyenlerin deÄŸil, hakkÄ± yenenlerin mÃ¼cadelesini veriyoruz. BÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸÄ±n saadeti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.