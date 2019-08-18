OSMANLI ŞAMARI YİYORSUNUZ

“Seçimlerde belirli bir mesafe aldık. Türkiye’de halk demokrasiden yana bir ağırlık koyuyor. Asıl görev bundan sonra başlıyor. Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde de adalet olmaz. Bugün bu ülkenin hapishanelerinde suçsuz insanlar yatıyorsa, bunların suçsuz olduklarına dair savcıların da kararları varsa, bu kararlara karşın gazeteciler hâlâ hapistelerse bu ülkede temel bir adalet sorunu var demektir. Getirin adalet reformunu hep birlikte gerçekleştirelim. Yargıtay başkanı söylüyor, adalete olan güven yüzde 38’lere düştü. Güvenmemenin kaynağı, iktidar olanların adaleti baskı altına almalarıdır. Hâkim karar alırken ‘Yukarıdakine bakayım’ derse o ülkede adalet bitmiştir. Yargının çöktüğünü gösteren en temel olay Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıydı. Bir kişinin talimatına göre karar veriyorsunuz. Sonra halktan bir Osmanlı şamarı yiyorsunuz. 81 il başkanım şunu unutmasın; biz vicdan siyaseti yapıyoruz. Adalete dayanan vicdan siyaseti yapıyoruz. Toplumun vicdanını kanattılar, ahlakı yozlaştırdılar.

Hiçbir il başkanımızın unutmaması gereken bir gerçek daha var. Biz bu politikamızı millet ittifakı çerçevesinde yaptık. Sizler de alacağınız kararlarda, davranışlarınızda nasıl tepede bir millet ittifakı kurduysak ilinizde ilçenizde de aynı ittifakı sürdüreceksiniz.

17 YILDA HİÇBİR SORUN ÇÖZEMEDİLER

Ülkeyi 17 yıldır tek başına yöneten bir siyasal parti, Türkiye’nin hiçbir sorununu çözmemiştir. Tam tersine var olan sorunlara yeni sorunlar eklemiştir. CHP, Türkiye’nin bütün sorunlarını çözebilir. Bu güveni vereceğiz. İlk hedefimiz yerel yönetimlerde bunu başarmak. Hem dünyayı biliyoruz hem de Türkiye gerçeğini biliyoruz. Osmanlı tarihini biliyoruz. Osmanlı’nın son döneminde yaşananlar şu an Türkiye’de yaşanıyor. Tarih bilseler Türkiye ekonomisini bir avuç rantiyeye teslim etmezlerdi. Vatandaştan haberleri yok. Biz vatandaşa umutsuzluk değil, vatandaşa umutlu bir dünya vaat edeceğiz. İş vaat edeceğiz. İşsiz sayısı 8.5 milyona dayanıyor. Bu Cumhuriyet tarihinin bir rekorudur. 17 yılda ödedikleri faiz 170 milyar. Vergi aldınız, fabrikaları, arazileri, ormanları sattınız, işçiye, memura az para verdiniz. Nereye gitti bu paralar? Türkiye yurtdışında bir avuç tefeciye, içeride rantçılara teslim edildi.”

MARMARA DEPREMİNİ HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu, 20 yıl önce meydana gelen Marmara depremini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, “17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetti. 23 bin 781 vatandaşımız yaralandı. Bu acıdan ders çıkardık mı? 20 yıl geçti hâlâ kentsel yönetimi tartışıyoruz. Ülkeyi yönetenlerin geleceğe bakış açısını gösterir. O nedenle Ekrem İmamoğlu’na da ilçe belediye başkanlarımıza da büyük görevler düşüyor. Kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması bizim ortak arzumuzdur” dedi.

‘BATSIN SİZİN SENDİKANIZ’

CHP Lideri, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay’ın açık mikrofondan bakanla diyaloğunu da eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “İşçinin alın terini saraya pazarlarsa ona sendikacı denmez. Görüşmeyi kapalı kapılar ardında yapmış, kendisini teslim etmiş oraya. Nasıl bir sendika anlayışıdır? Nasıl bir hak aramadır bu? Sendikanın genel başkanı işçinin alın terini pazarlıyor. Batsın sizin sendikanız. Sarı sendikacılık bu ülkenin başına gelen en büyük belalardan birisidir” diye konuştu.

BAŞKANLARA 7 TALİMAT

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, il başkanlarına uyulmasını istediği 7 ilkeyi açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Göreviniz ağır ama zor değil” diyerek uyulmasını istediği yedi maddeyi şöyle sıraladı:

1- Belediye başkanlarımızın başarısı için çalışın. Belediye başkanları çalışırken partinin öngördüğü 7 ilkeye uyup uymadığını denetleyin.

2- Asıl olan sizin değil vatandaşların talepleridir. Vatandaşlarımızın belediye başkanlarımızdan taleplerinin takipçisi olun.

3- Belediye başkanlarının başarısı için bir fedakârlık yapılması gerekiyorsa onu önce siz yapın.

4- İl başkanı olduğunuz yerde toplumun tüm kesimleriyle sıcak, samimi ilişkiler kurun. ‘Bize oy vermedi’ ayrımı yapmayın. Ziyaretlerle Türkiye’nin sorunlarının nasıl çözüleceğini anlatın.

5- İl ve ilçelerde devleti yöneten vali ve kaymakamlar adaletli bir yönetim sergilemiyorsa, partizanlık yapıyorsa uyarmaktan ve eleştirmekten asla çekinmeyin.

6- Gerek il özel idaresi gerekse belediye bütçelerini yakından izleyin. Vali ve belediye başkanı milletin parasını harcamaktadır. Belediye başkanlarımızın şeffaflık konusunda gösterdiği hassasiyetle, yeni bir anlayışı Türkiye’ye egemen kılmamaya çalışın.

7- Kimliği, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bulunduğunuz bir il ya da ilçede bir çocuk yatağa aç giriyorsa bir numaralı göreviniz bu olsun. Bu konuyu hemen genel başkan yardımcılarına haber verin.