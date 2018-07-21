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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.07.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

TEM'deki zincirleme kazayı saniye saniye kaydetti

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Kocaeli TEM Otoyolu Hereke mevkiinde aralarında yolcu otobüsü ve tırların da bulunduğu 5 aracında karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araçların sürücülerinden birisi kaza anını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Kaza, TEM Otoyolu Hereke mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan K. idaresindeki 26 EJ 234 plakalı tır önündeki bir otomobilden kaçtığı esnada arkasından gelmekte olan Kemal T. yönetimindeki 41 NF 304 plakalı tır ile Fahri S. idaresindeki 34 BM 4667 plakalı minibüs 26 EJ 234 plakalı tıra arkadan çarptı. Bu esnada yolda seyir halinde olan Mehmet Ali K. idaresindeki 34 ZH 0347 plakalı otomobil ve Nevzat D. idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü de kaza yapan diğer otomobillere çarptı. Meydana gelen kazayı minibüs sürücüsü Fahri S. Cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Kaza sonrasında tır sürücüsü Kemal T. aracının içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürdede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sonrası TEM Otoyolu Hereke mevkii İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kazaya karışan minibüsü çekmek isterken, minibüs yol kenarında duran karayolları ekiplerinin 34 PV 0973 plakalı kamyonetine çarptı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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