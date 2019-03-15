Son dakika: TEM'de şüpheli paket paniği! Yol tamamen trafiğe kapatıldı...
Sarıyer TEM yanyolda yeşillik alanda bulunan şüpheli paketler polisi alarma geçirdi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından incelenen paketlerden bir tanesi fünye ile patladı. Ekipler ikinci şüpheli paketi inceliyor.
SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
Ayrıntılar birazdan...
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