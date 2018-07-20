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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.07.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

TEM'deki kazaya Başkan Mevlüt Uysal müdahale etti

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TEM'deki kazaya Başkan Mevlüt Uysal müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TEM’de gördüğü kazanın ardından aracından inip yaralılara müdahele etti. Zincirleme kaza, saniyelerle önlendi.

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  • TEMdeki kazaya Başkan Mevlüt Uysal müdahale etti
  • TEMdeki kazaya Başkan Mevlüt Uysal müdahale etti
  • TEMdeki kazaya Başkan Mevlüt Uysal müdahale etti
  • TEMdeki kazaya Başkan Mevlüt Uysal müdahale etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la birlikte Venezia Mega Outlet’te gerçekleştirilen “Çarşı Pazar” açılışına katılan Uysal, açılıştan sonra davetlilerle birlikte İstanbul Tema Park’ı ziyarete giderken hemen önünde meydana gelen kazayı görünce aracını durdurup yaralılara yardım etti.

Başkan Uysal, açılış alanında ayrıldıktan dakikalar sonra TEM Güney Sultangazi yol ayrımında, bir polis otosunun ters yöne giren bir minübüse çarpması sonucu meydana gelen kazayı gördü.

Uysal beraberinde bulunan Gürsoy Grup Başkanı Hasan Gürsoy ile birlikte aracından inip yaralıların yanına giderek, durumlarını sordu.

Kazada, göreve giderken önünde ters yöne giren minibüse çarpan polis aracında bulunan 5 polis memuru ile 3 vatandaş hafif yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye gönderildi.

Minibüs şoförü göz altına alındı.

Başkan Mevlüt Uysal, TEM’de kaza gördü,aracından inip yaralılara müdahele etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la birlikte İstanbul’da Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’te gerçekleştirilen “Çarşı Pazar” açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açılıştan sonra davetlilerle birlikte İstanbul Tema Park’ı ziyarete giderken, hemen önünde meydana gelen kazayı görünce aracını durdurup durup yaralıları yardım etti. Başkan Uysal, açılış alanında ayrıldıktan dakikalar sonra TEM Güney Sultangazi yol ayrımında, bir polis otosunun ters yöne giren bir minübüse çarpması sonucu meydana gelen kazayı görünce, beraberinde bulunan Gürsoy Grup Başkanı Hasan Gürsoy ile birlikte aracından inip yaralıların yanına giderek, durumlarını sordu. Kazada, göreve giderken önünde ters yöne gören minibüse çarpan polis aracında bulunan 5 polis memuru ile 3 vatandaş hafif yaralanırken, ambülansla hastaneye gönderildi. Minibüs şoförü göz altına alındı.
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