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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KOCAELİ(İHA)
19.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu…

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TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu…

Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası rampasında 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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  • Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik durdu
  • Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik durdu
  • Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik durdu
  • Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik durdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kocaeli’de 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 03 SG 289 plakalı minibüs, 34 RZ 3159 plakalı otomobil ve 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında kaldı. 1 kişinin yaralandığı kazada yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralan şahsı ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlardan yara almadan kurtulan diğer şahıslar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yolda oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde duran trafikte kalan araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk görünüyor.

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